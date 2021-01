Filmes para ver na Globo · .

O fim de semana promete muita ação, emoção e diversão para aqueles que optarem por aproveitar a folga acompanhando os filmes exibidos na Globo. A emissora montou uma programação para agradar a todos os tipos de público entre sábado (23) e domingo (24).

A Sessão de Sábado exibe o clássico Armageddon (1998), às 14h10. Após uma chuva de pequenos meteoros atingirem a Terra, a Nasa se dá conta de que um asteroide do tamanho do Texas está em um rota de colisão com o nosso planeta. Se o choque acontecer, qualquer forma de vida deixará de existir, exatamente como o que exterminou os dinossauros.

A única solução é enviar astronautas para colocar uma bomba nuclear no centro do asteroide. Para cumprir tal missão, o mais famoso perfurador de petróleo (Bruce Willis) é convocado. A questão é que ele exige formar sua equipe com técnicos que têm um comportamento nada convencional para os padrões do governo. Também estão no longa Ben Affleck, Steve Buscemi, Will Patton, Billy Bob Thornton e Liv Tyler. Confira o trailer:

Já à noite, à 0h20, o Supercine traz a comédia O Golpe (2004). Jack Ryan (Owen Wilson) é um surfista trapaceiro, que decide se mudar para o Havaí tentando melhor sorte na vida.

Lá, ele se envolve com Nancy Hayes (Sara Foster), uma sensual criminosa, e também conhece Walter Crewes (Morgan Freeman), um perigoso homem de negócios. Juntos eles elaboram um plano para enganar o magnata Ray Ritchie (Gary Sinise). Veja o trailer:

O romance nacional Ponte Aérea (2015) é a atração do Corujão, exibido à 1h45. Um voo do Rio de Janeiro para São Paulo tem seu curso desviado para Belo Horizonte, devido à forte chuva que castiga a capital paulista. Diante do imprevisto, os passageiros são hospedados em um hotel para que, na manhã seguinte, sigam para São Paulo.

Entre eles estão o carioca Bruno (Caio Blat) e a paulista Amanda (Letícia Colin). Após um rápido flerte no hotel, eles passam a noite juntos, mas se desencontram no dia seguinte, já que Bruno pega um voo logo cedo. Em São Paulo, ele a procura bem no dia em que ela é promovida na agência de publicidade em que trabalha. Aos poucos, o sentimento entre eles se intensifica, mesmo que tenham que lidar com as dificuldades dos 432 quilômetros de distância entre as cidades que vivem. Assista ao trailer:

Na sequência, a emissora exibe Dia de Casamento 2 (2017). Olivia (Josie Bissett) e Mick (Jack Wagner) viveram um grande amor na época da faculdade e, depois de 25 anos, acabaram se reencontrando.

Agora eles são sócios em um resort para casamentos. Enquanto desenvolvem seu relacionamento como colegas de trabalho, percebem que um romance pode estar em seu destino. Confira o trailer:

Às 4h35, o drama Espírito Selvagem (2000) assume a programação. A história acontece logo após o término da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando John Grady (Matt Damon) e Lacey Rawlins (Henry Thomas) retornam para suas casas no Texas, nos Estados Unidos.

Os jovens logo partem numa viagem em direção ao sul, buscando fugir dos problemas das famílias e correndo atrás de aventuras. No caminho, ganham a companhia de outro homem (Lucas Black). Já em terras mexicanas, um deles se envolve com a bela filha de um fazendeiro local, interpretada por Penélope Cruz. Veja o trailer:

Filmes de domingo na Globo

A Temperatura Máxima traz as aventuras dos Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017), às 12h30. Agora já conhecidos, Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax o Destruidor (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper) e Groot (Vin Diesel) viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua família unida.

Enquanto busca aventuras pelo espaço, a equipe acaba caindo no planeta comandado pelo misterioso Ego (Kurt Russell), que alega ser o pai de Quill. Nessa jornada, velhos inimigos tornam-se novos aliados, e personagens favoritos dos fãs, direto dos quadrinhos clássicos, aparecem para ajudar os heróis.

Guardiões Da Galáxia Vol. 2 é o 12º filme na ordem cronológica dos filmes de super-heróis do chamado Universo Cinematográfico da Marvel. Também estão no elenco Michael Rooker, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Pom Klementieff, Chris Sullivan e Sylvester Stallone. Assista ao trailer:

Às 22h55, o Domingo Maior exibe o drama Sangue Jovem (2014). O jovem JR (Brenton Thwaites) se envolve em um pequeno crime e é preso. Na cadeia, ele conhece um mundo sem leis, em que cada um cuida apenas de si mesmo.

Aos poucos, JR aproxima-de de Brendan Lynch (Ewan McGregor), um dos mais famosos criminosos do local, que se torna o seu mentor e protetor. Mas em troca desta proteção, o rapaz deve aceitar trabalhar para a gangue de Brendan quando estiver livre. Confira o trailer:

O longa Dia de Treinamento (2001) é a atração do Cinemaço, exibido à 0h45. O sonho de Jake Hoyt (Ethan Hawke), um jovem policial de Los Angeles, era entrar na equipe de narcóticos da polícia local. Mas, quando ele finalmente consegue este posto, recebe como oficial de treinamento e parceiro Alonzo Harris (Denzel Washington), um policial veterano e corrupto.

Com o passar dos dias, o jovem policial é exposto a todo tipo de corrupção existente: é obrigado a usar crack e ainda acaba acusado de assassinato. Todos estes acontecimentos são orquestrados por Alonzo a fim de encobrir um engano cometido por ele junto à máfia russa, que pode fazer com que ele seja morto se não conseguir uma grande quantia de dinheiro até a meia-noite. Veja o trailer:

A maratona termina, às 2h35, com Horas Decisivas (2016) no Corujão. Em 1952, uma grande nevasca leva uma plataforma de petróleo a se rachar, lançando 84 tripulantes ao mar.

Enquanto a tempestade dificulta a sobrevivência do grupo, uma equipe de guardas costeiros tenta resgatar as vítimas. Dirigido por Craig Gillespie, o longa traz no elenco Chris Pine, Casey Affleck, Holliday Grainger e Ben Foster. Assista ao trailer: