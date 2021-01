Filmes para ver na programação da Globo · .

O fim de semana chegou, e você já pode aproveitar os dias de folga com uma boa sessão de filmes! A seleção de histórias da Globo entre sábado (9) e domingo (10) pode ser uma ótima opção de entretenimento. A emissora traz em seu catálogo tramas para agradar a todos os tipos de público.

A maratona começa com muita adrenalina com Velozes e Furiosos (2001) na Sessão de Sábado, exibida às 14h10. Dominic Toretto (Vin Diesel) é o líder de uma gangue de corridas de ruas em Los Angeles (EUA). Ele está sendo investigado pela polícia por roubo de equipamentos eletrônicos.

O agente Brian O’Conner (Paul Walker), então, se infiltra na gangue na intenção de descobrir se Toretto é realmente o autor dos crimes ou se há alguém mais por trás deles. Veja o trailer:

Já à noite, à 0h10, o Supercine exibe Sob o Mesmo Céu (2015). Após fracassar em uma missão, o militar Brian Gilcrest (Bradley Cooper) é enviado de volta para o Havaí, sua terra natal, para supervisionar o lançamento de um satélite.

Enquanto busca a redenção profissional, ele também tenta colocar um ponto-final em um antigo amor (Rachel McAdams), além de ter que lidar com sentimentos inesperados por sua parceira no projeto, uma promissora jovem da Força Aérea (Emma Stone).​ Assista ao trailer:

Aliança do Crime (2015) é a atração do Corujão, exibido às 2h. Baseado em uma história real, o longa acompanha a trajetória de Whitey Bulger (Johnny Depp), irmão de um senador dos Estados Unidos. Ele foi um dos criminosos mais famosos da história do sul de Boston.

O protagonista começou a trabalhar como informante do FBI para derrubar uma família de mafiosos, mas foi traído pela agência, tornando-se um dos homens mais procurados do país. Dirigido por Scott Cooper, o filme também traz no elenco Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch e Dakota Johnson. Confira o trailer:

O filme nacional Casa de Areia (2005) assume a programação às 4h. A história se passa em 1910, quando o português Vasco (Ruy Guerra) parte com sua mulher grávida, Áurea (Fernanda Torres), e a mãe dela, dona Maria (Fernanda Montenegro), em busca de um sonho: viver em terras prósperas, recentemente compradas por ele.

Mas o sonho se transforma em pesadelo quando, após uma cansativa viagem, o trio descobre que as terras estão em um lugar totalmente inóspito, rodeado de areia e sem nenhum indício de civilização. Tudo piora quando um acidente mata Vasco e deixa as mulheres sozinhas. Áurea deseja deixar o local de qualquer maneira, mas decide apenas fazer isto quando sua filha nascer. Veja o trailer:

Na sequência, às 5h20, o público acompanha o documentário Amazônia – Planeta Verde (2013). Castanha é um macaco-prego criado em cativeiro que se vê, subitamente, sozinho e desamparado após um acidente aéreo no coração da Floresta Amazônica.

Sob o ponto de vista do animal, a produção revela os mistérios da fauna e da flora da região, destacando as dificuldades enfrentadas pelo bichinho e ainda algumas de suas amizades, como com a macaca Gaia. O longa é dirigido pelo francês Thierry Ragobert e conta com os atores Isabelle Drummond e Lúcio Mauro Filho. Assista ao trailer:

Filmes de domingo na Globo

A Temperatura Máxima chega com muita ação com Os Guardiões (2017), a partir das 14h20. Em plena Guerra Fria (1947-1991), uma organização secreta chamada Patriota recrutou um grupo de super-heróis russos, modificando o DNA de quatro indivíduos, com o objetivo de defender o país de ameaças sobrenaturais.

Arsus (Anton Pampushnyy), Khan (Sanjar Madi), Ler (Sebastien Sisak) e Xenia (Alina Lanina) representam os diferentes povos que compõem a União Soviética. Eles mantêm suas identidades bem guardadas para, também, não exporem aqueles que têm a missão de proteger. Confira o trailer:

Já o Domingo Maior, às 22h50, traz Mad Max – Estrada da Fúria (2015). Após ser capturado por Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), um guerreiro das estradas chamado Max (Tom Hardy) se vê no meio de uma guerra mortal, iniciada pela Imperatriz Furiosa (Charlize Theron) na tentativa de salvar um grupo de garotas.

Também tentando fugir, Max aceita ajudar Furiosa em sua luta contra Joe e se vê dividido entre mais uma vez seguir sozinho seu caminho ou ficar com o grupo. Veja o trailer:

O Cinemaço exibe, à 0h50, o drama Inimigo do Estado (1998). Um congressista é assassinado por um órgão do governo logo após ter se declarado radicalmente contra uma lei que permitiria que houvesse uma total invasão de privacidade. Na prática, qualquer pessoa poderia ser monitorada. Mas, acidentalmente, o crime é filmado.

O dono da gravação, vendo-se ameaçado, coloca a prova do crime na sacola de compras do advogado Robert Clayton Dean (Will Smith). Ele ainda tenta escapar, mas morre atropelado.

Sem ter a menor noção do que está acontecendo, Robert vai para casa com a gravação e, deste momento em diante, sua vida se transforma em um verdadeiro inferno. Sem que saiba, suas roupas e objetos pessoais têm escutas. Logo ele perde o emprego, e todos seus cartões de crédito são cancelados. Vendo-se ameaçado, ele tenta entender tudo e continuar vivo. Assista ao trailer:

A maratona de filmes do fim de semana termina com Celular (2016) no Corujão, às 2h45. Um dia, todos os telefones celulares do mundo sofrem a interferência de uma mesma pulsação, com consequências trágicas: a maioria dos seres humanos se tornam criaturas assassinas e sedentas por sangue.

No meio do caos, Clay Riddell (John Cusack), um artista da Nova Inglaterra, tenta encontrar o filho antes que seja tarde demais. Ele e alguns sobreviventes ainda devem encontrar e parar o “pulso” e a pessoa que o controla. Também estão no elenco Samuel L. Jackson, Isabelle Fuhrman, Stacy Keach, Owen Teague e Erin E. Burns. Confira o trailer do filme baseado no livro de Stephen King: