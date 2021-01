Filmes que abordam o Bioma Amazônia

O Bioma Amazônia é um importante Bioma que abrange território de diversos países, são eles:

Brasil

Bolívia

Colômbia

Equador

Venezuela

Guiana

Guiana Francesa

Peru

Suriname

A saber, a Floresta Amazônica é a maior floresta tropical do planeta e a sua conservação tornou-se assunto recorrente de instituições ambientais e governos.

Afinal, trata-se de um bioma fundamental para o equilíbrio do clima mundial, e por isso tem-se uma grande preocupação com a interferência humana na Amazônia.

O Bioma Amazônia tem sofrido com o desmatamento ilegal, queimadas, áreas destinadas a pecuária extensiva, entre outros fatores.

Por se tratar de um tema relevante e atual, selecionamos uma lista de filmes que podem auxiliá-lo a compreender melhor a história do Bioma Amazônia ao longo dos anos.

Além disso, estudar por filmes tornou-se um modo alternativo para quem está se preparando para vestibulares, assim como para o Enem. Por isso acompanhe o artigo e fique ligado nas dicas.

Dicas de Filmes sobre o Bioma Amazônia

Selecionamos uma lista de filmes para ajudar na compreensão do Bioma Amazônia, assim como entender o contexto histórico e atual que permeia o tema, veja!

Corumbiara

No ano de 1985 o ativista político pelas causas indígenas Marcelo Santos denuncia um massacre de índios na cidade Corumbiara em Roraima e Vincent Carelli grava o que resta de evidências.

Ao longo das décadas seguintes, apesar da barbaridade, o caso cai no esquecimento. Contudo, Marcelo e sua equipe encontram sobreviventes do massacre duas décadas depois revelando a versão dos índios.

Fronteira das Almas

O filme conta a história de Cassiano que recebe um pedaço de floresta virgem em um projeto de colonização em Rondônia. No entanto, o homem tem problemas financeiros para conseguir cultiva-lo.

Desse modo, ao lado de outros indivíduos, ele resolve tomar conta do que lhe foi ofertado. No entanto, acaba enfrentando diversos problemas ao longo do caminho como a Malária e mata quase impenetrável.

Além disso, seu irmão Tião mora em uma comunidade de posseiros no sul do Pará, e passa por diversos apuros por conta de ataques de um grileiro sanguinário.

Por conta de um cenário envolto de muita tensão, as condições de sobrevivência vão diminuindo, imperando a seca e a miséria.

Jari

O documentário mostra a história do Projeto Jari, destinado a produção de celulose através de uma fábrica localizada na Amazônia.

Localizado entre o estado do Pará e o Território Federal do Amapá, o filme mostra uma visita feita ao projeto pela CPI sobre a devastação da Amazônia.

A saber, Jari é a maior ocupação de terras da Amazônia e provavelmente do planeta, e pertencia na época a uma única pessoa o norte-americano Daniel Keith Ludwig.

E então, gostou das dicas de filmes sobre o Bioma Amazônia?

