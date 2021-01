Filosofia: Entenda o que é o Racionalismo

O racionalismo é uma corrente filosófica atrelada à razão humana, tendo em vista que por meio dela que se consegue obter conhecimentos.

A saber, conseguir identificar de onde vem o conhecimento sempre foi uma busca da filosofia. A partir dessa busca nasceu duas correntes filosóficas, são elas: Racionalismo e Empirismo.

Ademais, o racionalismo afirma que tudo que existe ocorre por uma causa inteligível, mesmo que a causa não consiga ser provada de modo empírico.

Dessa maneira, somente o pensamento baseado na razão é capaz de atingir a verdade absoluta.

Vale dizer que o racionalismo é uma corrente que acredita que a razão é a principal fonte de conhecimento dos seres humanos.

Desse modo, o raciocínio lógico baseia-se em ideais, assim como os conhecimentos matemáticos.

O assunto poderá aparecer em vestibulares e no Enem “Exame Nacional do Ensino Médio” e por isso vale ficar ligado no assunto. Acompanhe o artigo e saiba tudo sobre!

Racionalismo de Descartes

O Racionalismo de Descartes, também conhecido como Racionalismo Cartesiano, baseia-se nos pensamentos do filósofo francês René Descartes, um dos principais desse movimento.

A saber, Descartes foi o criador da famosa frase “Penso, logo existo”, fundamentando as bases do racionalismo. Segundo ele também existe três conjuntos de ideias, são elas:

Adventícias: Representadas por ideais que surgem através de informações obtidas por meio dos nossos sentidos

Factícias: Ideais que nascem da nossa imaginação

Inatas: Não tem ligação com a experiência e estão na nossa mente no momento em que nascemos.

Relação com o Empirismo

Diferentemente do Racionalismo que baseia-se na razão, o Empirismo tem como fundamentação a experiência dos seres humanos.

Para quem prega o Racionalismo, o Empirismo é uma corrente duvidosa. Sobretudo por conta da experiência de cada indivíduo que acontece através da percepção sensorial, o que pode levar ao erro.

Existe também o apriorismo kantiano, baseado nos ideais do filósofo alemão Immanuel Kant, que dizia que o Racionalismo e o Empirismo caminham de mãos dadas.

Relação com o Renascimento

O Racionalismo é um marco na mudança de pensamento dos seres humanos obtida através do Renascimento.

Afinal, o Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político no século XV, na Itália. Surgiu por conta do desgaste do sistema feudal e demais características medievais.

Já quando falamos sobre Racionalismo Cristão, esse trata-se de uma doutrina no Brasil através do movimento espírita no começo do século XX e foi aflorando pelo mundo.