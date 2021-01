Fim de Game of Thrones diminuiu drasticamente visualizações da HBO

Os canais da HBO se tornaram um sucesso em todo o mundo a partir de 2010. Grande parte dessa fama está nas mãos da maior criação da rede televisiva: o seriado Game of Thrones. Infelizmente, a série chegou ao fim em 2019 e, com isso, a audiência da HBO tem caído drasticamente.

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: HBO

Sucesso de GoT

A série é inspirada na saga de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, escrita por George R.R. Martin, e estreou na HBO em Abril de 2011. O seriado de ficção foi um enorme hit logo de cara, conquistando uma nova legião de fãs a cada season. Entretanto, terminou em maio de 2019, com uma temporada que até decepcionou alguns fãs.

Por conta do sucesso da série, a HBO se tornou uma das maiores redes de televisão do mundo, mas agora está sofrendo para conseguir emplacar um outro seriado que consiga conquistar tanta audiência quanto GoT.

Consequências do fim de Game of Thrones

A HBO tentou produzir outras séries para conseguir manter o público de GoT, mas não teve o resultado esperado. Uma pesquisa do site americano Variety apresenta que os canais de televisão perderam mais da metade do público com idades entre 18 e 49 anos.

No âmbito geral, a situação também é bastante negativa: a audiência em 2020 foi 38% menor do que em 2019, quando GoT chegou ao fim.

Em busca da solução

Para conquistar mais audiência, a rede de televisão decidiu investir na plataforma de streaming HBO Max, prometendo lançar todos os filmes de 2021 no aplicativo e nos cinemas ao mesmo tempo.

Outra esperança é House of the Dragon, um spin-off de Game of Thrones que tem a expectativa de recuperar um pouco da audiência da série original.

(Fonte: HBO Max/Reprodução)Fonte: HBO Max