Fim de uma era! Philip Rivers anuncia aposentadoria da NFL

O quarterback Philip Rivers, 39 anos, anunciou aposentadoria da NFL nesta quarta-feira (20), após 17 temporadas atuando na liga. Após ter sido escolhido pelo New York Giants e envolvido numa troca com o San Diego Chargers por Eli Manning, Rivers se tornou a cara da franquia californiana, atuando lá por 16 temporadas.

Em 2020, buscando uma última tentativa de faturar um Super Bowl, Philip Rivers se juntou ao Indianapolis Colts, guiando o time aos playoffs, com uma campanha de 11 vitórias e cinco derrotas na temporada regular. Na pós-temporada, apesar de realizar boa partida, não teve forças para superar o embalado Buffalo Bills.

Rivers encerra a carreira como tendo sido um dos melhores quarterbacks nos últimos 20 anos da liga, apesar de nunca ter sequer disputado um Super Bowl. O jogador é o quinto na lista dos QBs com mais jardas passadas e passes para touchdowns, com 64.440 jardas e 421 TDs. O quarterback foi eleito ao Pro Bowl em oito oportunidades, além de ter recebido o prêmio de Comeback Player of the Year em 2013, tendo tido naquele ano uma temporada espetacular, após dois anos abaixo da medida.

Rivers também era conhecido por sua força em campo, atuando muitas vezes lesionado, tendo sido titular em todas as partidas desde 2006, atuando em 242 jogos consecutivos. Ele é o segundo quarterback com mais partidas consecutivas como titular na história da NFL. Esse desejo de jogar e superar lesões de Rivers, inclusive, fez com que ele jogasse a final da AFC em 2007 com o ligamento do joelho rompido – na única vez que o QB conseguiu chegar nesta rodada dos playoffs.

Rivers adorava entrar em discussões com os adversários dentro de campo, sendo um falastrão e curtir o chamado ‘trash talk’. Porém tem uma curiosidade neste aspecto, uma vez que Philip não fala palavrões.