Final entre Santos e Palmeiras será a quarta entre times do mesmo país na história da Libertadores

A Libertadores da temporada 2020/2021 será de um clube paulista. Com a vitória sobre o Boca Juniors nesta quarta-feira, o Santos vai enfrentar o Palmeiras na grande decisão do torneio continental, marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã, às 17h (de Brasília). A final será a quarta na história da competição entre clubes do mesmo país.

Todos os embates decisivos entre equipes da mesma nação ocorreram nesta século. A primeira final foi entre São Paulo e Athletico-PR, em 2005. Na ocasião, o clube do Morumbi venceu o Furacão por 4 a 0 no placar agregado e conquistou sua terceira Libertadores.

No ano seguinte, o Tricolor paulista participou de mais uma decisão entre clubes do mesmo país, dessa vez contra o Internacional. Ao contrário da temporada anterior, no entanto, o São Paulo acabou perdendo para o Colorado por 4 a 3 no agregado. A conquista do torneio continental em 2006 foi a primeira do time gaúcho, que hoje é bicampeão.

Já em 2018, a final da Libertadores foi disputada entre duas equipes argentinas pela primeira vez. Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, o River Plate venceu o Boca Juniors por 3 a 1 e faturou sua quarta taça da competição. Na ocasião, a decisão ficou marcada pela realização da partida de volta no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Entre 1960 e 2004, nenhuma final de Libertadores foi decidida entre clubes do mesmo país por conta da limitação na quantidade de representantes de cada nação e pela sorte nos chaveamentos. Entre 2007 e 2017, no entanto, a Conmebol proibiu duelos “caseiros” na decisão, fazendo com que times do mesmo país se enfrentassem obrigatoriamente até às semifinais.

O confronto entre Palmeiras e Santos será o primeiro entre equipes da mesma nação em uma final única da Libertadores. Curiosamente, a decisão será realizada no Maracanã, considerado por muitos como o templo do futebol brasileiro.