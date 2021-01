Final feliz? Day Mesquita dá dica sobre desfecho de Poderosa em Amor Sem Igual · .

Day Mesquita acredita que a felicidade de Poderosa sempre esteve bem debaixo do próprio nariz em Amor Sem Igual. A ex-garota de programa até ganhará uma segunda chance ao lado de Miguel (Rafael Sardão) nos últimos capítulos da novela da Record, mas a principal transformação da personagem vem de dentro –a ruiva vai fazer as pazes consigo mesma.

A meia-irmã de Fernanda (Barbara França) já deu os primeiros sinais da sua metamorfose no folhetim de Cristianne Fridman. A jovem abandonou de vez a prostituição, adotou o nome de Angélica e também decidiu se voltar para Deus. Ela pediu para que Maria Antônia (Giselle Batista) a levasse para ser batizada na mesma igreja frequentada pela sua família.

Apesar das mudanças, a amiga de Furacão (Dani Moreno) ainda não conseguiu acertar os ponteiros com o produtor rural. “Eu acho que para esse amor dar certo, a Angélica tem que se perdoar e se aceitar. É uma questão mais dela do que do Miguel. Ela tem dores emocionais e feridas que a fazem se fechar para esse sentimento”, analisa a artista ao ..

A intérprete avalia que um final feliz depende de a protagonista conseguir superar os traumas do passado. “Ela foi abandonada pela mãe e pelo pai, que nem quis conhecê-la, foi entregue a um casal em que o cara ainda abusava dela. Nunca teve essa sensação de ser protegida ou amada de uma forma verdadeira”, considera.

A ficha, no entanto, finalmente vai cair para Poderosa durante uma conversa com Ioná (Malu Falangola) que será exibida nesta sexta (15). A ex-prostituta admitirá para a antiga rival que não conseguiu parar de se culpar pelos erros que tinha cometido no passado.

“Angélica não aprendeu a se amar. É uma coisa que ela tem que resolver com ela mesma, não é uma questão entre homem e mulher. Ela precisa se perdoar e entender que não é culpada por tudo [o que aconteceu na sua vida]”, acrescenta a paranaense, que deixou a Record após dois anos na casa.

Day, aliás, crê que a personagem conseguirá se curar a tempo de viver um final feliz ao lado de Miguel. “Ela não se vitimiza nem se deixa abater. Eu também tenho um pouco disso na vida. A diferença é que não sou tão expansiva. Sou mais na minha, tranquila e quietinha”, brinca a atriz.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março do ano passado. O folhetim chega ao fim na próxima segunda-feira (18) para dar lugar a Gênesis –trama bíblica que conta com sete fases e mais de 200 atores.

