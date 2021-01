Fintech brasileira BlueBenx divulga vagas de emprego em TI

A Fintech brasileira BlueBenx anunciou novas oportunidades de emprego dentro de sua área de TI. A busca é por profissionais para ocupar os cargos de Tecnologia, Design e outros. Todas as vagas são destinadas para São Paulo. Clique aqui e confira mais informações sobre as chances!

Fintech brasileira BlueBenx

A empresa BlueBenx é especializada em negócios ativos e de alta performance. Ela busca criar uma estrutura inteligente, unindo diferentes tecnologias, como a Blockchain.

Suas estratégias giram em torno do risco gerenciado, possibilitando que novas negociações dos princípios ativos da empresa sejam realizados.

A missão da empresa é buscar por constante transformação, conectando pessoas interessadas em aproveitar oportunidades do novo mercado, de uma maneira bastante segura e sem muitas complicações.

Vagas

A Fintech brasileira BlueBenx, é especialista dentro do mercado de investimentos de cripto ativos.

Atualmente, ela está em busca de profissionais para suas áreas de Tecnologia e Design. Confira a lista de cargos disponíveis:

Designer Gráfico;

Estagiário de TI.

Contudo, todas essas vagas são para atuar na região de São Paulo.

Para obter maiores informações sobre as oportunidades de emprego, acesse o perfil oficial da empresa no LinkedIn.

