Fintech tem vagas para setor comercial

Stone contrata em Rio Preto, município de São Paulo. Todas as vagas que estão sendo oferecidas são concentradas no setor comercial. A empresa também está oferecendo empregos em outros municípios brasileiros. Confira essas e outras informações a seguir.

Stone contrata em Rio Preto

A Stone, uma empresa que oferece diversos serviços tecnológicos, divulgou novas vagas de emprego no setor comercial, no estado de São Paulo.

Todas as vagas ofertadas são para o cargo de consultor comercial externo e podem ser conferidas no site oficial da Stone. Ao todo, no estado de São Paulo, estão sendo disponibilizadas 67 vagas no ramo comercial.

Entretanto, os interessados também podem encontrar empregos nos setores de tecnologia, logística, atendimento ao cliente, entre outros.

Além disso, o candidato pode anexar seu currículo no site e a própria empresa procura uma vaga compatível com o seu perfil.

Não existe prazo final para as inscrições no site. Todas as oportunidades vão oferecer benefícios como seguro de vida, vale refeição, vale transporte, auxílio academia, entre outros.

Como se candidatar

Devido a pandemia, a empresa está realizando todas as etapas do processo seletivo de maneira virtual.

Os interessados passarão por testes virtuais e entrevistas por videoconferência. Não haverá uma etapa para conhecer a empresa presencialmente, no primeiro momento. Isso será feito no decorrer da contratação.

No site oficial da empresa, o candidato pode escolher em qual setor deseja trabalhar e verificar se existe uma vaga compatível com seu perfil profissional.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!