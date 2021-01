Pâmela Tomé fará sua primeira novela na Record na nova trama bíblica da emissora. A atriz será Libia em Gênesis, que estreou em 19 de janeiro. “Fiquei encantada”, revelou ela sobre sua personagem, que despertará a paixão de Nirode, um exímio caçador interpretado pelo ator Pablo Morais.

Após interpretar Alina, em Malhação – Seu Lugar No Mundo (2015-2016), e Jane, em Orgulho e Paixão (2018), ambas na Globo, Pâmela comemora voltar à TV na produção da Record. “Eu sou atriz e não existe nada mais gratificante do que poder exercer o meu ofício”, contou ela em entrevista à colunista Carla Bittencourt, do Extra.

“Fiquei encantada com a Libia, com os desafios que ela me levaria como atriz. Se o projeto me toca, mexe comigo, quero fazer”, afirmou.

Segundo Pâmela, o segredo para um bom desempenho é encarar o trabalho de atriz como qualquer outra profissão. “Somos pessoas normais, com casa para limpar, contas para pagar, comida para colocar na mesa e que vão trabalhar todos os dias para garantir isso e para realizar seus sonhos“, destacou ela, que revela não ter nenhum glamour em sua rotina. “Eu só consigo pensar em como é sério o meu dia a dia exercendo a minha profissão. O glamour não tem nada a ver com o ofício do ator“.

