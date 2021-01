‘Fiquei feliz com a falta de torcida, veriam o quê?’

O empate sem gols disputado no estádio da Bombonera entre Boca Juniors e Santos, válido pela semifinal da Conmebol Libertadores, não agradou ao ex-atacante Jorge Valdano.

O campeão da Copa do Mundo pela Argentina em 1986 e ídolo do Real Madrid criticou a falta de audácia das equipes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Nem uma gota de aventura e criatividade. Os gols pareciam dois castelos inacessíveis, como se as duas equipes temessem atacá-los pelo risco de cair na cova”.

Valdano brincou pela fato de o estádio não ter a presença de público por causa da pandemia de coronavírus.

“Fiquei muito feliz com a ausência de torcida, veria o quê?”.

O duelo de volta será realizado na Vila Belmiro, na quarta-feira. A partida terá transmissão ao vivo do FOX Sports e acompanhamento em tempo real, com vídeos de lances e gols, do ESPN.com.br.