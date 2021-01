Firefox passará por grande reformulação no visual

O ano de 2021 deve ser cheio de novidades para os usuários do Firefox, com a chegada de uma grande reformulação no design do navegador, que vem sendo aguardada desde 2017, quando ocorreu a última mudança mais significativa no visual do programa.

De acordo com o site Ghacks, a Mozilla está trabalhando em uma atualização completa do seu browser, chamada internamente de Proton, que trará não só as esperadas mudanças no design mas também algumas melhorias na experiência do usuário.

Por enquanto, não há nenhuma imagem da nova versão do Firefox, mas uma página de meta bugs criada pela desenvolvedora no Bugzilla traz uma ideia do que podemos esperar. Entre as áreas que devem ser alteradas estão o menu principal do navegador, a barra de endereços, o menu de informações e os modais.

Visual atual do Firefox.Fonte: André Dias/Reprodução

As guias são outra parte prevista para passar por uma reformulação. Elas terão novas opções de agrupamento e um alinhamento vertical diferente quando o browser for executado no modo compacto. Já o menu de contexto deve apresentar uma tonalidade mais escura, segundo a publicação.

Lançamento previsto para maio

Não há nenhuma informação oficial a respeito de quando estará disponível o novo visual do navegador da Mozilla. Mas rumores indicam que o lançamento provavelmente acontecerá em maio, com a chegada da versão estável do Firefox 89.

Quem utiliza alguma das versões de desenvolvedor do Firefox receberá a nova interface primeiro, quando ela for liberada pela Mozilla. Se você usa as variantes Beta, Developer ou Nightly e quer deixar o browser pronto para a atualização do Proton, faça o seguinte:

Abra o navegador e digite “about:config” na barra de endereço;

Confirme o cuidado com as alterações;

Pesquise por “browser.proton.enabled” e mude a configuração para “True”;

Reinicie a versão de desenvolvedor do Firefox.

Ao ser liberado, o teste para o projeto Proton estará disponível imediatamente no seu browser.