Fiuk analisa jogo com brothers: ‘Vai começar a montanha-russa’ | casa BBB

Na área externa da casa, o papo entre os brothers continua. Dessa vez Fiuk fala com Projota e Arthur e o papo é sobre jogo e a dinâmica do Big Brother Brasil. Arthur opina: “O botar lenha na fogueira é muito natural, por exemplo, quando a gente fala Líder, pensa, o cara vai se ‘queimar’ com uma pessoa que ele vai indicar e que, talvez, vai voltar. Mas aí é que entra a responsabilidade, são 20 pessoas, ele vai ter que colocar 10 cabeças para comer mal”. Arcrebiano entra no assunto e fala o que pensa: “É o primeiro Líder que se dá mal, ele vai abrir o jogo”.