Fiuk cogita affair com outras sisters e provoca ciúme em Juliette · .

Mesmo após perceber o flerte de Juliette Freire, Fiuk cogitou um affair com outras sisters do Big Brother Brasil 21. Nesta terça-feira (26), durante o almoço dos imunizados na Casa Extra, os confinados indagaram a advogada sobre o seu comportamento, e ela ficou com ciúme após uma provocação do cantor.

“Você deve ter um lado briguento, não é possível”, comentou Projota, que deu início ao debate sobre Juliette. “Sou de brigar, de falar alto, mas tenho um coração maravilhoso”, pontuou a jovem.

Em seguida, o filho de Fábio Jr. levantou a possibilidade de um relacionamento com outras participantes e perguntou como a integrante do grupo Pipoca reagiria ao presenciar essa situação. “Quero ver quando estiver na festinha, quando tiver trocando ideia com outra mina”, brincou o artista.

“É o quê?”, rebateu Juliette, enciumada com a fala do crush. Durante a manhã, ela lamentou por não tê-lo visto de cueca na hora do banho e prometeu ficar mais atenta para não perder as próximas duchas do intérprete de Ruy em A Força do Querer.

