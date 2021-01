Fiuk comenta com Nego Di sobre última festa: ‘A gente tinha que ter curtido você, era o seu momento’ | casa BBB

Fiuk senta ao lado do Líder Nego Di, que está à mesa do lado VIP, e lembra da Festa Herança Africana, desta sexta-feira, 29/1. “Eu me senti mal. Veja se faz sentido… Primeira festa do Líder, primeira festa do BBB sua, você ganhou, era o seu momento, suas coisas. A gente tinha que ter curtido você, era o seu momento. E você tristão, mano. O Big Brother é uma vez só”, fala o cantor e ator.