Fiuk desabafa com Lumena: ‘As pessoas olham para mim aqui como se eu ainda fosse um personagem’ | casa BBB

Lumena chama Fiuk para conversar na varanda da casa. Os brothers conversam sobre os desafios do jogo e a relação dos dois. O ator desabafa com a psicóloga sobre o que pensam dele. A baiana concorda e conta: “É muito doido como as meninas achavam que sabiam quem era você pelos noticiários”. O paulista a interrompe e complementa: “Do que falavam de mim na internet. Ninguém sabia de mim até agora. Nada. Todo mundo fica supondo”. Fiuk continua e declara: “As pessoas olham para mim aqui como se eu ainda fosse um personagem, em vários momentos”.