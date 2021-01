Fiuk dispara para Rodolffo: ‘Você está moscando muito’ | casa BBB

A conversa sobre a comida na Xepa se estende e Fiuk fala com Rodolffo na área externa. O sertanejo levanta algumas opções de refeição, como moela, e o cantor diz: “Você gosta de contar com o ovo antes da galinha. É muito louco como você não consegue perceber isso”. O paulista segue: “A gente entrou na Xepa, a gente está no BBB, é um jogo de discórdia e é feito pra gente perder a cabeça”. O goiano afirma: “Eu não vou perder a cabeça”. A sugestão do cantor é que compre apenas ovo, em vez de carne. A conversa segue e Fiuk dispara: “”Você esta moscando muito. Está fazendo uma força para não entender uma coisa muito simples”.