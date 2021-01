Fiuk elogia Cleo e fala sobre Fábio Jr.: ‘Me criou para o mundo’ | casa BBB

Fiuk e Caio cozinham na casa do BBB21. O fazendeiro pergunta para o brother como é Fábio Jr., seu pai, na intimidade. “Ele é massa?”, Caio pergunta. Fiuk, então, mata a curiosidade do amigo e diz ser um superfã do pai: “Ninguém é perfeito. Ele têm os defeitos dele, como todo mundo. Meu pai me criou. Não foi fácil, tá? Mas aprendi muita coisa. Ele me criou para o mundo também. Eu que sou teimoso e família, não largo ele”, responde.