Fiuk conversa com Lumena e diz que ficou preocupado com a sister. “O que eu mais fiquei preocupado, eu não sei… Eu sinto algumas coisinhas, dando a minha cara a tapa, você tem o maior coração”, fala o ator e cantor que continua: “Seu coração está gritando, está vulnerável. Você tem a luta que você tem, mas cuidado ao entrar com ela”, aconselha o brother. Os dois continuam a conversa.