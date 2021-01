Fiuk rememora encontro com Juliette: ‘Vou ter que fingir tranquilidade’ | casa BBB

Na área externa da casa, Caio e Fiuk seguem conversando e aumentam o grupo de conversa com Juliette, Carla Diaz e Viih Tube. Juliette rememora quando encontrou Fiuk na casa que entraram juntos. Caio pergunta como foi a entrada da sister no espaço, ela se levanta do sofá e começa a contar. “Aí daqui a pouco chega Fiuk, quando Fiuk entrou, sabe a redenção de todos os meus pecados? Fiquei pensando, ‘se eu ver Fiuk eu não vou saber lidar’, porque é Fiuk, Sandy e Junior, Wanessa Camargo, é uma galera da infância. Fiquei viajando nisso”. Caio aproveita o momento para brincar com o cantor: “Tio Fiuk”. Carla Diaz também brinca com a situação: “Eu cresci ouvindo você”. O integrante do Camarote se diverte e o grupo segue ouvindo o relato de Juliette.