Fiuk, Viih Tube e Projota lideram a preferência dos fãs e ganham imunidade · .

O Big Brother Brasil 21 já começou. Na noite deste domingo (24), Tiago Leifert entrou ao vivo no Fantástico para anunciar quais participantes iniciarão a disputa com a vantagem mais desejada no jogo: imunidade. Do time camarote, levaram a melhor Fiuk, Viih Tube e Projota.

No time da pipoca, os três anônimos que receberam mais votos e se juntarão aos famosos são: Lumena Aleluia, Juliette Freire e Arthur Picoli.

Além da imunidade, eles terão que se unir e definirem juntos um participante para indicar direto ao primeiro paredão, que será formado no próximo domingo (31), logo após o Fantástico.

Os brothers seguem confinados no hotel e somente entrarão na casa nesta segunda-feira (25). À noite, quando fizerem o primeiro contato com Tiago Leifert, todos serão informados do sexteto que conquistou a imunidade na primeira semana do jogo.

Confira o percentual de votos que cada participante conquistou na primeira votação do reality show:

Pipoca

Lumena: 18,42%

Juliette: 13,96%

Arthur: 13,42%

Camarote

Fiuk: 15,57%

Viih Tube: 12,61%

Projota: 11,98%

