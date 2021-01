‘Fiz merda solteiro’ · .

Traído por Yasmin Burihan, Lipe Ribeiro usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (21) para negar que tenha feito o mesmo com a ex-noiva. Sem paciência com julgamentos do tipo “chifre trocado não dói”, o influenciador digital afirmou que nunca traiu. “As vezes que fiz merda, estava solteiro”, admitiu ele.

O fim do relacionamento veio a público no último sábado (16), após Yá admitir que errou com ele. A família do ex-Fazenda soltou que o motivo havia sido uma traição por parte dela, enquanto ele estava confinado. Ribeiro havia pedido a ex em casamento duas vezes; uma dentro do reality rural, e outra no Natal, diante das famílias de ambos.

Rapidamente, fãs do casal começaram a pedir a reconciliação e lembraram que Lipe errou muito no começo do relacionamento, principalmente nas duas participações deles no De Férias com o Ex Brasil, programa em que se conheceram, e por isso deveria perdoar a ex-noiva.

No programa de pegação, o influenciador ficava com outras meninas pelas costas de Yá, que se reservava a trocar carícias apenas com ele. As atitudes de Ribeiro acabaram lhe rendendo o título de “boy lixo” do reality da MTV.

No entanto, Lipe fez questão de lembrar que os dois ainda não estavam namorando dentro do programa, nem quando ele foi flagrado com outras mulheres. “Pra quem fala merda por aí, eu nunca traí, viu, queridos? Se for pra falar, que fale algo com fundamento”, alfinetou ele.

Desde o fim do relacionamento, Ribeiro passou a curtir coisas nas redes sociais sobre não ser obrigado a perdoar nada e buscar um relacionamento sem vingança, enquanto Yá tem se mostrado arrependida ao curtir posts com pedidos para que eles voltem.

Confira: