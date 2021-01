Flamengo acerta venda de Lincoln para o Vissel Kobe, time de Iniesta

Depois de uma longa novela, o Flamengo acertou a venda de Lincoln para o futebol japonês. O atacante vai defender o Vissel Kobe.

O clube carioca conseguiu vender em definitivo o atleta após diversas negociações com o clube do Japão e outras equipes, como o FC Cincinnati. Mas o Vissel Kobe fez a melhor oferta para os rubro-negros. A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo ESPN.com.br.

Por conta do fuso horário, o anúncio deve ser feito até sexta-feira (15). O que resta para o desfecho total é a assinatura do contrato.

Lincoln teve um momento delicado no clube. Muito criticado pela torcida, o atacante estava treinando com o sub-20 após ter seu nome envolvido em uma festa noturna antes de uma partida pela Copa do Brasil. O atleta cumpriu a agenda do clube normalmente.

Depois disso, ele acabou fora dos planos de Rogério Ceni no time principal. Já na equipe de base, ele foi liberado desde segunda-feira para resolver as pendências.

Lincoln comemora após marcar para o Flamengo sobre o Independiente Del Valle Getty Images

No Japão, Lincoln vai jogar no mesmo time do craque Andrés Iniesta. No entanto, o espanhol sofreu uma grave lesão no tendão da perna direita, fez cirurgia e deve voltar apenas em abril.

Já o Flamengo, clube que revelou Lincoln, passa por uma crise e volta a campo contra o Goiás, na segunda, às 20h, pelo Brasileirão. O jogo é decisivo para o futuro de Rogério Ceni.