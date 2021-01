Flamengo ‘acorda’ no 2º tempo, vence o Grêmio com Gabigol brilhando e segue sonhando com título

Em duelo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 2 na Arena com uma atuação soberana no segundo tempo e se manteve na briga pelo título.

O Grêmio foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Diego Souza, aos 40 minutos de jogo.

Mesmo sem fazer nenhuma substituição, Rogério Ceni conseguiu fazer o time do Flamengo mudar da água para o vinho na etapa final. Com gols de Everton Ribeiro, aos 12, Gabigol, aos 15, e Arrascaeta aos 21, o time carioca virou a partida.

Gabigol, além de ter feito o seu gol, deu a assistência para os outros dois tentos rubro-negros. O camisa 9 vinha sendo substituído nas últimas partidas, o que gerou atrito com Ceni. Mas nesta quinta ele não deixou dúvidas da sua capacidade.

Já aos 40 do segundo tempo, Diego Souza, em uma bela cobrança de falta, fez o segundo gol tricolor. Nos acréscimos, Isla fez o quarto do Fla.

O Grêmio não contou com Pepê na partida. Renato Gaúcho explicou que o atacante sentiu uma dor no quadril. Nesta quinta, foi noticiado na imprensa portuguesa o acerto entre Grêmio e Porto pela venda do atacante.

O resultado é crucial para o Flamengo, que segue na busca pelo título do Brasileiro, assumindo a vice-liderança com 58 pontos

A equipe rubro-negra está quatro pontos atrás do Inter com seis rodadas ainda restando para o fim do campeonato.

Já o Grêmio, que perdeu o Gre-Nal no fim de semana após uma longa sequência invicta no clássico, fica em sexto com 51 pontos e vê seu maior rival na ponta.

Ao time de Renato Gaúcho, que não venceu os últimos cinco jogos, resta apenas a esperança de ser campeão da Copa do Brasil, na final contra o Palmeiras.

Grêmio 2 x 4 Flamengo

GOLS: Diego Souza 2x (GRE); Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Isla (FLA)

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego (João Gomes), Gerson, Arrascaeta (Pepê) e Everton Ribeiro (Vitinho); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro) Técnico: Rogério Ceni

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva (Maicon) e Jean Pyerre (Pinares); Alisson (Luis Fernando), Ferreirinha (Éverton) e Diego Souza (Isaque) Técnico: Renato Gaúcho

26º gol de Diego Souza na temporada

9º gol de Diego Souza contra o Flamengo

Flamengo não perde para o Grêmio há 8 jogos (6 vitórias e 2 empates)

Gabigol fez 22 gols em 37 jogos na temporada

Classificação

– Flamengo: 2º lugar, com 58 pontos

– Grêmio: 6º lugar, com 51 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias

Segunda, 1/02, 20h*, Sport x Flamengo

Domingo, 31/01, 16h*, Coritiba x Grêmio

*horário de Brasília