Flamengo bate o Goiás com Gabigol e Arrascaeta marcando e segue na briga pelo título

Depois de três jogos em que não venceu, o Flamengo voltou a triunfar ao bater o Goiás nesta segunda-feira, fora de casa, por 3 a 0, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arrascaeta, aos 42 do primeiro tempo, abriu o placar para o rubro-negro. E Gabigol, aos 18 da etapa final, com passe de Bruno Henrique, fez o segundo do Fla.

O Flamengo poderia ter aberto o placar antes. Por duas vezes, Gabigol balançou as redes, mas em ambas as ocasiões ele estava em posição de impedimento, e o VAR corretamente não validou o tento.

Já nos acréscimos, Pedro fechou a conta e marcou o terceiro gol do Flamengo.

A equipe de Rogério Ceni dominou o jogo desde o início e superou uma forte chuva que caiu em Goiânia no começo da partida.

O resultado é crucial para as pretensões do Flamengo e dá alívio ao técnico Rogério Ceni, que vinha pressionado no cargo.

Dessa forma, o Flamengo vai aos 52 pontos, fica em quarto na tabela do Brasileiro a cinco pontos do líder São Paulo, porém com um jogo a menos que os paulistas.

Já o Goiás fica com 26 pontos e segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Goiás 0 x 3 Flamengo

GOLS: Arrascaeta, Gabigol e Pedro

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Diego e Arrascaeta (João Gomes); Everton Ribeiro (Vitinho), Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol (Michael) Técnico: Rogério Ceni

GOIÁS: Tadeu; Heron, David, Fábio Sanches; Breno (Miguel Figueira), Ariel Cabral (Índio), Douglas Baggio (Vinicius), Shaylon, Jefferson; Fernandão (Daniel Oliveira) e Rafael Moura (Sandrinho) Técnico: Augusto César

10 gols em 41 jogos pelo Flamengo na temporada tem Arrascaeta

Flamengo quebra uma sequência de 3 jogos seguidos sem vitória no Brasileiro

Flamengo teve 60% de posse de bola no primeiro tempo

Gabigol voltou a marcar após 3 jogos.

Gabigol tem 21 gols em 34 jogos na temporada

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quinta-feira, 21/01, 21h*, Flamengo x Palmeiras

Quinta-feira, 21/01, 19h*, Goiás x Ceará

*horário de Brasília