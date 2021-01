Flamengo cai para Athletico-PR na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20

O Athletico-PR venceu o Flamengo por 3 a 1, neste domingo, em partida válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com o resultado no miniestádio do CAT Caju, a equipe carioca está fora do campeonato, uma vez que a primeira partida, disputada na Gávea, acabou empatada por 2 a 2. Os gols dos paranaenses na vitória deste domingo foram marcados por Mingotti, Julimar e Dudu, enquanto Gabriel Barros descontou pelo Flamengo.

No início da primeira etapa, o Furacão, com Mingotti, chegou ao primeiro gol com dois minutos de jogo. Aos 27, Julimar aumentou a vantagem. Pouco tempo depois, aos 31, o Flamengo diminuiu a diferença com Gabriel Barros.

No segundo tempo, o Athletico tentou manter a posse e gerenciar a vitória. Na parte final do jogo, o time da casa marcou mais uma vez com Dudu.

Com a vitória, o Rubro-Negro chega à final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O adversário será definido na partida entre Atlético-MG e Corinthians, que acontecerá nesta segunda.