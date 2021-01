Flamengo conta com dois retornos importantes e deve ter ‘quadrado mágico’ em clássico contra o Fluminense; Diego Alves segue fora

Na caça ao São Paulo e ao Atlético-MG pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo terá o Fluminense pela frente, em clássico nesta quarta-feira (6), no Maracanã, pela 28ª rodada.

O técnico Rogério Ceni ainda não poderá contar com o goleiro Diego Alves. O atleta segue dando sequência em um tratamento na coxa direita e dará lugar a Hugo Souza.

Por outro lado, o Flamengo poderá contar com os reforços do atacante Gabriel Barbosa e do lateral-esquerdo Filipe Luis. Ambos estavam suspensos e retornam à equipe.

Com isso, o time carioca poderá contar com poder de ataque formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. O quarteto liderou o clube nas recentes conquistas.

Vitinho, suspenso, está fora da partida. Ceni poderá contar também com o reserva Michael, que está recuperado de dores no joelho.