Flamengo deve aproveitar emprestados em 2021

O Flamengo foi um dos clubes que mais investiram em reforços em 2020. No entanto, a pandemia da covid e os maus resultados na temporada fizeram a diretoria ter que diminuir os gastos.

Por conta disso, a comissão técnica rubro-negra passou a visualizar outras formas de reforçar o elenco. O técnico Rogério Ceni já indicou que pretende dar chance a alguns jogadores que são do Flamengo, mas voltarão de empréstimo ao fim desta temporada.

Um nome certo no Flamengo em 2021 é o meia Yuri César. O jogador está no Fortaleza e foi comandado por Ceni. Recentemente, o atleta renovou contrato com o clube carioca.

Além de Yuri César, outro que ganha força é Hugo Moura. O volante está no Coritiba e chegou a ser sondado pelo Vasco neste ano a pedido de Abel Braga.

Outro que pode ter chance é o volante Ronaldo. O jogador está no Bahia, mas vem ficando no banco de reservas. Ele pode ser testado porque Ceni ver o setor com poucas opções.

A prioridade da diretoria rubro-negra é manter os principais jogadores para a próxima temporada. Tanto que Diego Alves foi o último com vínculo perto de acabar que confirmou a renovação de contrato.