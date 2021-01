Flamengo dificulta ida de Lincoln para time do Japão

O atacante Lincoln não vem sendo relacionado para as partidas do Flamengo e negocia um empréstimo para outro clube. No entanto, parece que a saída do jovem jogador não será tão simples.

Lincoln gostou da proposta do Vissel Kobe-JAP para ficar uma temporada no futebol asiático. No entanto, o staff do atleta tem visto a diretoria do Flamengo criar alguns empecilhos.

Os rubro-negros querem impor uma cláusula de compra garantida caso Lincoln atue dez jogos seguidos pelo clube japonês. Com isso, a negociação com os nipônicos deu uma esfriada.

A imposição foi aceita na proposta feita pelo FC Cincinnati, que havia agradado aos rubro-negros. No entanto, Lincoln preferiu não aceitar a saída para os EUA.

Com isso, Lincoln segue treinando em separado. O Vissel Kobe quer pagar US$ 4 milhões (R$ 21,3 milhões) parta ter o jovem atacante por uma temporada.