Flamengo dispara e polariza briga com o Inter na projeção de título; veja as chances de cada clube

A decisiva vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Palmeiras, na última quinta-feira, polarizou bastante a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, de acordo com as projeções matemáticas.

Segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que calcula as chances de cada clube na Série A usando uma série de algoritmos, a chance título do clube carioca cresceu bastante, enquanto a possibilidade do Internacional já havia dado um salto na última quarta, com a goleada por 5 a 1 sobre o São Paulo.

Agora, o Inter aparece como grande favorito ao título, com 38% de chance, mas vê o Mengão aparecer logo atrás, com 31% de possibilidade.

O Atlético-MG também figura bem na tabela, mas o FiveThirtyEight calcula que a probabilidade do Galo faturar a taça é de 15%.

Quem mais despencou nas últimas rodadas foi o São Paulo, que chegou a ter 52% de chance de conquista em 26 de dezembro de 2020, após a vitória sobre o Fluminense, quando ampliou de cinco para sete pontos sua vantagem na ponta da tabela.

Agora, depois de cinco partidas sem vencer, com três derrotas no caminho, a probabilidade de título caiu para apenas 12%.

Por fim, a derrota para o Fla reduziu ainda mais a possibilidade do Palmeiras, que agora aparece com só com 3%.

O Verdão, inclusive, deve focar seus esforços nas finais da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil.

Por fim, o Grêmio aparece apenas com 2% na projeção, fechando o grupo dos clubes que ainda possuem chances de serem campeões.

