Flamengo divulga os relacionados e terá volta de Diego Alves para enfrentar o Sport

O Flamengo se prepara para encarar o Sport, na segunda-feira (1), na Ilha do Retiro. O técnico Rogério Ceni ganhou uma boa notícia.

O goleiro Diego Alves participou do treino junto com o restante do elenco e está relacionado para o jogo. O arqueiro se recuperou de uma lesão na coxa.

Diego Alves não treinava com os demais jogadores desde o fim de dezembro. A titularidade do goleiro contra o Sport ainda é incerta.

Confira os relacionados para a partida contra o Sport pelo Brasileirão. #CRF pic.twitter.com/anEVjxDBs0 — Flamengo (@Flamengo) January 31, 2021

Rogério Ceni terá o treino deste domingo para avaliar se é possível colocar o atleta em campo.

O Flamengo vai em busca de uma vitória para seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.