Flamengo dobra chances de título após vitória sobre o Grêmio; confira

A vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, nesta quinta-feira, reacendeu a esperança do Flamengo na briga pelo título do Brasileirão. Com o resultado, o Rubro-Negro ultrapassou Atlético-MG e São Paulo na tabela, assumiu a vice-liderança e diminuiu a vantagem do líder Internacional para quatro pontos. Diante desse contexto, a equipe dobrou as chances matemáticas de levantar a taça ao fim da competição.

+ ATUAÇÕES: Gabigol brilha e comanda vitória do Flamengo sobre o Grêmio



Antes da partida, o Flamengo tinha apenas 6% de chances de conquistar o título, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Depois da vitória, as probabilidades aumentaram para 13%.

O grande favorito para levantar a taça continua sendo o Internacional, mas o Colorado sofreu uma leva reduzida nas chances após a vitória do Flamengo. Antes da partida desta quinta-feira, era de 75%. Agora é de 69%.

São Paulo e Atlético-MG fecham a lista dos times que ainda sonham com o título do Brasileirão. Enquanto o Tricolor Paulista tem 8% de chances, o Galo aparece com 10%.

+ Veja mais notícias do Flamengo

+ Fla na cola do líder: veja a tabela completa do Brasileirão

Em busca de aumentar ainda mais as chances de título, o Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), para encarar o Sport, na Ilha do Retiro.