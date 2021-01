Flamengo e Internacional têm tabelas semelhantes e são os únicos que dependem só de si para serem campeões; veja os duelos

Faltando sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro (os jogos atrasados serão colocados em dia na próxima semana), a competição tem ainda, em teoria, seis times na briga pelo título.

Todas as equipes do G-6, desde o Internacional, que é líder com 59 pontos, ao Grêmio, 6° colocado, com 51 pontos, podem ficar com a taça.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Porém, apenas o Colorado e o Flamengo, este 3° colocado, com 55 pontos, dependem de si para serem campeões brasileiros. Curiosamente, as duas equipes têm tabelas muito semelhantes nesta reta final da competição e ainda se enfrentam.

A ‘grande final’ do Brasileirão pode acontecer no dia 21 de fevereiro, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 37ª rodada. Por outro lado, as partidas deste meio de semana foram vantajosas para os dois times.

O Internacional ocupou a liderança ao golear o São Paulo por 5 a 1, em pleno Morumbi. Além disso, em Brasília, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0.

O resultado, além de colocar o Rubro-Negro na 3ª posição, ainda ajudou a desbancar os concorrentes, uma vez que, em Porto Alegre, Grêmio e Atlético-MG ficaram no 1 a 1.

Além de Flamengo e Internacional, o São Paulo, vice-líder do Brasileirão, com 57 pontos, pode decidir a competição, uma vez que ainda enfrentará o Flamengo, no Morumbi, e pode ‘ajudar’ o Colorado.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Mesmo estando a dois pontos da liderança, o Tricolor não depende mais só de si para ser campeão, uma vez que precisa torcer por um tropeço do Inter e do Flamengo para ficar com a taça.

Veja abaixo a tabela restante para Flamengo e Internacional:

Partidas – Flamengo: Athletico Paranaense (F), Grêmio (F), Sport (F), Vasco (C), Bragantino (C), Corinthians (C), Internacional (C), São Paulo (F).

Partidas – Internacional: Grêmio (F), Red Bull Bragantino (C), Athletico Paranaense (C), Sport (C), Vasco (F), Flamengo (C), Corinthians (F).