Flamengo faz sondagem e avalia investida em Hulk, livre no mercado desde novembro

Livre no mercado desde que deixou o Shanghai SIPG, da China, no fim de 2020, o atacante Hulk teve o nome ventilado no Flamengo. De acordo com informação divulgada pelo UOL, o Rubro-Negro entrou em contato com a advogada Marisa Alija e o empresário português Nuno Ferreira para saber detalhes das pedidas do atleta de 34 anos.

Caso queira seguir em frente na negociação, o Flamengo terá a concorrência de outros clubes. No Brasil, Atlético-MG e Palmeiras também demonstraram interesse em Hulk, sendo que os mineiros já realizaram uma proposta formal.

Entre as equipes estrangeiras na disputa, destacam-se os turcos Besiktas e o Istanbul Basaksehir, o Porto, de Portugual, além de um time dos Estados Unidos.

Após vivenciar meses de pandemia longe da família, Hulk decidiu passar um tempo de descanso na Paraíba, sua terra natal. De acordo com o estafe do atleta, ele tem a intenção de definir o próximo clube até o fim desta semana.