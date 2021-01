Flamengo finaliza preparação para visitar o Sport e volta a relacionar Diego Alves; veja a lista de Ceni

Na manhã deste domingo, o Flamengo finalizou a preparação para visitar o Sport, em duelo a ser realizado nesta segunda-feira, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, Diego Alves foi relacionado para a viagem com condições de jogo, o que não ocorreu há cerca de duas semanas.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o goleiro estará à disposição de Ceni após sete jogos de ausência – o último foi na vitória sobre o Bahia, dia 20 de dezembro, no Maracanã. A tendência é que o camisa 1 retorne ao time titular, como vinha sendo antes do contratempo.

No período sem Diego Alves, Rogério Ceni escalou Hugo Souza seis vezes (Fortaleza, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Athletico e Grêmio) e César, uma vez (Ceará).

Tudo pronto! Nesta manhã, no Ninho do Urubu, o Mengão realizou o último treino antes da viagem para Recife, concluindo a preparação para a partida contra o Sport pelo Brasileirão. #CRF 📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/J5Y3bZQvoq — Flamengo (@Flamengo) January 31, 2021

Contudo, Ceni não tem só motivos para comemorar quanto à lista. Rodrigo Caio segue como desfalque, já que ainda sofre de dores musculares – no adutor da coxa direita – e tem apenas realizado tratamento no departamento médico. Outra baixa é Thiago Maia, em processo de fisioterapia. Não há suspensos.

Neste momento, o Flamengo é vice-líder do Brasileirão, com 58 pontos – quatro a menos em relação ao Internacional, o primeiro colocado. Em tempo: o jogo contra o Sport será às 20h desta segunda, na Ilha do Retiro, e terá transmissão em Tempo Real no LANCE!.

CONFIRA TODOS OS RELACIONADOS

Goleiros – César, Diego Alves e Hugo Souza

Laterais – Filipe Luís, Isla, Matheuzinho e Renê

Zagueiros – Gustavo Henrique, Natan e Léo Pereira

Volantes – Gerson, João Gomes e Willian Arão

Meias – Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pepê

Atacantes – Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Rodrigo Muniz, Vitinho e Michael