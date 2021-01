Flamengo joga mal, perde do Athletico-PR mesmo com milagres de Hugo Souza e fica a 7 pontos do Inter

Na tarde deste domingo (24), pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, o Flamengo visitou o Athletico-PR, que domina e vence por 2 a 1.

Em momentos opostos na tabela, os dois times precisavam de uma vitória para ficarem mais confortáveis. O Furacão ainda sonha com a possibilidade de uma vaga na Libertadores, dependendo da configuração que pode ser criada com a Copa do Brasil e a final do torneio sul-americano.

O time carioca, por sua vez, depois das duas vitórias recentes, voltou a ficar vivo na disputa pelo título. Em caso de vitória, o Rubro-Negro poderia terminar a rodada com um ponto de diferença para o líder Internacional.

Os primeiros minutos foram com o Athletico dando a bola ao Flamengo e buscando o contra-ataque. O primeiro veio aos 8 minutos, com Canesin, criando uma oportunidade de perigo, mas travada pela defesa.

Pressionando, mesmo no contra-ataque, o Athletico teve sua primeira grande chance aos 21 minutos, quando o goleiro Hugo Souza brilhou com duas defesas incríveis. A primeira foi após chute forte e cruzado de Carlos Eduardo. No rebote, Kayzer dominou e bateu firme, mas o goleiro espalmou a queima roupa.

Aos 25 minutos, porém, a pressão deu resultado. Após cruzamento de Nikão pela direita, Abner, livre na esquerda, chutou firme no canto e abriu o placar para o Furacão.

Aos 30 minutos, em lance parecido com o do gol, Abner novamente recebeu cruzamento na área e chutou firme para o gol. Dessa vez, porém, Hugo espalmou firme e a bola foi para fora em escanteio.

A primeira chance do Flamengo, porém, acabou convertida em gol. Aos 33 minutos, Gustavo Henrique recebeu cruzamento em falta de Arrascaeta e cabeceou cruzado, sem chances para o goleiro Santos.

O Athletico ainda tinha as melhores chances, mesmo depois do empate, mas Hugo estava em uma tarde inspirada. Em cabeçada na área, Kayzer quase marcou o segundo dos donos da casa, mas o arqueiro do Fla defendeu, mesmo em seu contrapé.

O segundo tempo começou com muitas trocas de passes, mas poucas chances claras dos dois times. A única nos primeiros 15 minutos foi em cobrança de falta de Nikão, que Hugo não teve dificuldades de encaixar a defesa.

Ainda assim, aos 21, Arrascaeta teve a chance de virar o placar depois de receber um passe após o goleiro Santos deixar o gol, mas Pedro Henrique salvou quase em cima da linha. O bandeira, porém, assinalou impedimento no lance.

Mas, apesar da pressão do time visitante, quem marcou o segundo gol foi o Furacão. Khellven, que tinha acabado de entrar, cruzou na área, enquanto Renato Kayzer entrou em velocidade e chutou de primeira para dar a vitória ao time da casa.

Com a vitória do Internacional e derrota na Arena da Baixada, o Flamengo se distanciou da liderança da tabela e não depende mais de si para se sagrar campeão nacional.

Gabigol passa a mão no rosto durante jogo do Flamengo Igor Barrankievcz/W9 PRESS/Gazeta Press

Athletico Paranaense 2 x 1 Flamengo

GOLS: Abner e Renato Kayzer (ATH) e Gustavo Henrique (FLA)

ATHLETICO: Santos; Jonathan (Khellven), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Richard (Zé Ivaldo), Carlos Eduardo (Vitinho), Nikão, Christian (Jaime Alvarado) e Canesin (Jadson); Renato Kayzer . Técnico: Paulo Autuori

FLAMENGO: Hugo; Isla (Matheusinho), Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Éverton Ribeiro (Pepê), Gerson, Diego e Vitinho (Michael); Arrascaeta (Rodrigo Muniz) e Gabigol (Pedro). Técnico: Rogério Ceni