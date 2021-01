‘Flamengo não está jogando nada’, diz Benjamin Back em rede social

Em vídeo postado em seu Instagram, o apresentador do Arena SBT Benjamin Back falou sobre a má fase do Flamengo nesta reta final do Brasileirão. Para o apresentador, os rubro-negros não estão “jogando nada e parecem um time nervoso”. Benja ainda comentou, rapidamente, sobre a situação do São Paulo: “precisa abrir o olho”.

– O Flamengo não está jogando nada. É um time que não tem mais vibração, não tem intensidade. Parece um time nervoso dentro de campo. Aquele semblante do Rogério Ceni na hora do segundo gol do Ceará é o retrato deste Flamengo. Alguma coisa está acontecendo. O retrato do desespero – opinou o apresentador.

A próxima partida do Flamengo no Brasileirão será contra o Goiás, no dia 18, em Goiânia. Os rubro-negros estão na quarta posição e sete pontos atrás do líder São Paulo.