Flamengo perde Rodrigo Caio por lesão e terá duas baixas importantes contra o Athletico-PR

Depois de vencer o Palmeiras por 2 a 0, o Flamengo agora foca no Athletico-PR, no domingo, fora de casa, às 16h, pela 32ª rodada do Brasileirão. No entanto, o time não terá dois titulares em campo.

Substituído ainda no primeiro tampo diante dos paulistas, Rodrigo Caio fez exame nesta sexta-feira e foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor da coxa direita.

Com isso, está vetado para a partida e já faz trabalho intensivo para tentar voltar ainda neste Brasileirão.

Outra baixa é a do atacante Bruno Henrique. O camisa 27 levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso diante do Furacão. Rogério Ceni quebra a cabeça para achar um substituto.

Durante a entrevista coletiva, o próprio treinador disse que ainda não vê uma forma de colocar Pedro e Gabigol juntos. Como o camisa 9 tem sido titular, Ceni busca um parceiro.

Rogério Ceni durante jogo entre Flamengo e Palmeiras, pelo Brasileirão Alexandre Vidal/Flamengo

Vitinho e Michael são os mais prováveis caso ele queira um atacante. Caso a escolha seja retornar com Arão para o meio-campo, Natan e Léo Pereira seriam as opções no time titular. Gustavo Henrique seguiria atuando no setor.

O Flamengo está na terceira posição, com 55 pontos, quatro a menos do que o líder Inter. No entanto, os cariocas têm um jogo a menos e, por conta do confronto direto com os gaúchos, dependem apenas de si para ficar com o título.