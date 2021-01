Flamengo recebe ofertas por Michael e Léo Pereira; Everton Ribeiro é sondado, mas clube não tem intenção de vender

O Flamengo encara o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 19h, pela 31ª rodada do Brasileirão. Durante a preparação para a partida decisiva, o clube carioca viu três jogadores do elenco serem cobiçados.

Capitão da equipe, Éverton Ribeiro está na mira do Al Nasr, dos Emirados dos Árabes. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, divulgadas em seu canal no Youtube, a proposta seria de US$ 7 milhões, cerca de R$ 37 milhões.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A direção do Flamengo ainda não teve a proposta oficializada em mãos, mas não se empolga em liberar um dos líderes do time comandado por Rogério Ceni. No ano passado, o clube já havia recusado uma oferta de R$ 20 milhões do mesmo Al Nasr por Éverton.

Outro atleta cobiçado foi o zagueiro Léo Pereira. O Besiktas tentou a contratação do atleta por empréstimo, como informou o site GE, nesta quinta-feira. A intenção dos turcos era contar com o atleta até junho de 2022 e ter a opção de compra ao fim do prazo.

De acordo com a apuração ESPN, a direção não se empolgou com o cenário. Léo Pereira foi comprado pelo time carioca após se destacar pelo Athletico-PR. A negociação girou em torno de R$ 32 milhões.

Michael, atacante do Flamengo Gazeta Press

O mesmo vale para o atacante Michael. Ele recebeu uma proposta de empréstimo do Mundo Árabe, mas a direção rubro-negra também não se empolgou.

Destaque do Goiás em 2019, ele foi comprado pelo Flamengo por cerca de R$ 34 milhões, mas não empolgou. Foram 40 partidas disputadas e apenas quatro gols marcados.