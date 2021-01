Flamengo relaciona, mas não deve ter Diego Alves em início de ‘maratona’ longe do Rio; veja provável time

O Flamengo divulgou, neste domingo, os relacionados para a sequência de três jogos que terá longe do Rio de Janeiro, começando pelo compromisso desta segunda-feira, contra o Goiás, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

O goleiro Diego Alves está entre os que viajam com o grupo de Rogério Ceni, mas, mais uma vez, fez treino à parte e não deve atuar em Goiânia. César deve ser o titular da meta rubro-negra, com Hugo no banco de reservas.

Durante a semana, Ceni testou diferentes formações para o Flamengo, com Willian Arão como zagueiro, e João Gomes e Diego como volantes. Gerson está relacionado, mas é desfalque certo contra o Goiás, suspenso.

Um possível Flamengo para enfrentar o Goiás tem: César; Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão (Natan) e Filipe Luís; João Gomes (Arão), Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Pedro).

Depois de encarar o Goiás, o Flamengo viaja para Brasília na terça-feira, para, na quinta, enfrentar o Palmeiras no Mané Garrincha. No sábado, a viagem é para Curitiba, onde, no domingo, os cariocas enfrentam o Athletico-PR.

Veja os relacionados do Flamengo: