Flamengo se reapresenta para o primeiro treino de 2021; Michael avança na recuperação de dores

A quatro dias de voltar a jogar, o Flamengo realizou o primeiro treino de 2021 na tarde deste sábado, no Ninho do Urubu, visando o clássico desta quarta-feira, contra o Fluminense, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta de Michael, que foi ao gramado para treinar junto aos fisioterapeutas.

Por precaução após se queixar de dores no joelho direito, Michael, desfalque no último jogo (empate com o Fortaleza), vinha fazendo apenas um trabalho de fortalecimento muscular na academia do clube. O próximo passo é iniciar a fase de transição, sob os cuidados também dos preparadores físicos no campo.

Diego Alves, outro desfalque recente, segue tratando com atividades na parte interna do CT. Ambos são dúvidas para o clássico contra o Flu, sendo que o camisa 19 possui mais chances de ser relacionado.

Michael pode retornar contra o Flu (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Com 49 pontos, o Flamengo foi ultrapassado pelo Atlético-MG na 26ª rodada e, atualmente, é o terceiro colocado do Brasileirão. O Galo tem o mesmo número de pontos, e o líder, São Paulo, soma 56. O Rubro-Negro tem uma partida a menos em relação aos dois primeiros colocados, cabe destacar.

Em tempo: o jogo contra o Fluminense será às 21h30 do dia 6, no Maracanã.