Flamengo segue vivo, mas Inter vira favoritaço ao título do Brasileirão; veja probabilidades

Com mais nenhum jogo atrasado e todas as 20 equipes com 32 partidas feitas, o Campeonato Brasileiro chega em sua reta final, com seis rodadas restando para o fim da competição. E o Internacional segue sobrando na ponta, com 62 pontos, quatro a mais que o novo segundo colocado Flamengo.

Segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que calcula as chances de cada clube na Série A usando uma série de algoritmos, o colorado está muito próximo de quebrar o jejum de 41 anos sem ser campeão do Brasileirão.

A chance do Inter levantar o troféu neste momento é de 61%. O Flamengo, de acordo com as probabilidade do FiveThirtyEight, é o que mais se aproxima de interromper o sonho colorado.

O clube rubro-negro tem 24% de chances de ser campeão.

Outrora líderes, Atlético-MG e São Paulo são os únicos dois com chances, segundo o site, de ainda serem campeões. O Galo, mesmo com um ponto a menos que o tricolor, tem 9% de probabilidade, contra 6% dos paulistas.

Na rodada deste fim de semana, o colorado recebe o Red Bull Bragantino no domingo, enquanto o Flamengo viaja até o Recife para encarar o Sport na segunda.