Flamengo só depende de si para ser octacampeão; veja e simule a sequência na reta final do Brasileirão

A vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, levou o Flamengo aos 55 pontos no encerramento da 31ª rodada do Brasileiro. A diferença para o Internacional é de quatro pontos, mas, com uma rodada atrasada a disputar e o confronto direto com o líder, o Rubro-Negro só depende dos próprios resultados para conquistar o octacampeonato nacional.

Você confere esse o outros detalhes da classificação do Brasileirão, além de poder simular as rodadas finais do Campeonato Brasileiro clicando aqui.

O próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão é diante do Athletico, na Arena da Baixada – confira todos jogos do Rubro-Negro até o final da temporada abaixo. O jogo atrasado contra o Grêmio, válido pela 23ª rodada, será disputado na próxima quinta-feira, dia 28 de janeiro, em Porto Alegre.

A SEQUÊNCIA DO FLAMENGO NA RETA FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO:

24/01: Athetico-PR (Arena da Baixada)

28/01: Grêmio (Arena do Grêmio)

01/02: Sport (Ilha do Retiro)

04/02: Vasco (Maracanã)

07/02: Bragantino (Nabi Abi Chedid)

17 ou 18/02: Corinthians (Maracanã)

20 ou 21/02: Internacional (Maracanã)

24/02: São Paulo (Morumbi)