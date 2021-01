Flamengo teve melhor aproveitamento em 2020, São Paulo foi apenas sexto e ficou fora do ‘G5’ equilibrado

Líder do Campeonato Brasileiro com sete pontos a mais do que Atlético-MG e Flamengo, o São Paulo é o grande favorito para a conquista do nacional. No entanto, o desempenho da equipe durante todo o ano de 2020 contrasta com a campanha na disputa por pontos corridos.

Eliminado do Paulistão, da Conmebol Libertadores, da Sul-Americana e, recentemente, da Copa do Brasil, a equipe de Fernando Diniz tem apenas o sexto melhor aproveitamento de janeiro a dezembro entre os times da Série A. Até o momento, a equipe tem 59% de aproveitamento, com 27 vitórias, 15 empates e 12 derrotas.

Apontado no início de 2020 como favorito a vencer todas as competições, o Flamengo fracassou desde a saída de Jorge Jesus. Caiu na Libertadores e na Copa do Brasil. E precisa tirar uma diferença de sete pontos para o São Paulo no Brasileirão. Ainda assim, a equipe carioca é quem tem o melhor aproveitamento (71%). São 37 vitórias, 12 empates e nove derrotas.

O Palmeiras, com 66%, é o segundo, seguido de Grêmio e Atlético-MG, ambos com 64%. O Internacional fecha o top 5, com 60% de aproveitamento.

Além do melhor aproveitamento, o Flamengo teve também o melhor ataque de 2020. Foram 109 gols marcados. Quem mais se aproxima é o Palmeiras, com 99. O São Paulo é o terceiro ataque mais positivo, com 98 gols anotado.

Gabigol, do Flamengo, e Daniel Alves, do São Paulo, disputam jogada Gazeta Press

No setor defensivo, o Palmeiras teve a melhor defesa. Foram apenas 40 gols sofridos em 58 partidas disputadas. O Fortaleza, com 43, é dono da segunda melhor defesa, enquanto o Atlético-GO, com 44, fecha o top 3.

No lado negativo, o Bahia sofreu 73 gols e tem a pior defesa entre os times da Série A. No ataque, o pior é o Vasco, que fez apenas 42 gols.