Flamengo vence e se aproxima da liderança; Vasco entra no Z4: veja a classificação do Brasileirão 2020

O Flamengo derrotou o Palmeiras por 2 a 0 no Mané Garrincha, em Brasília, nesta quinta-feira, e voltou a depender somente de si para garantir o título do Campeonato Brasileiro. A equipe chegou aos 55 pontos e, com um jogo a menos, está a quatro do líder Internacional. O Rubro-Negro ainda tem um confronto direto para fazer contra o Colorado e contra o São Paulo, vice-líder. O Verdão perdeu uma oportunidade de entrar no G4.

Na luta contra o rebaixamento, o Vasco, que foi derrotado pelo Red Bull Bragantino na quarta-feira, recebeu uma péssima notícia. Isso porque o Fortaleza venceu o Santos por 2 a 0, no Castelão, e jogou o Cruz-Maltino para o Z4. O Goiás foi goleado em casa para o Ceará por 4 a 0 e caiu para a penúltima colocação.

