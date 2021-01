Flamengo vence o Fluminense nos pênaltis e avança às semifinais do Brasileirão Sub-20

Em partida com clima quente dentro e fora do campo, o Flamengo bateu o Fluminense nos pênaltis, em partida com emoção até o final. No tempo normal, vitória do Tricolor por 3 a 1 em Laranjeiras, com gols de Gabriel Teixeira, John Kennedy e Wallace. Gabriel Barros descontou. No duelo de ida, na Gávea, o Rubro-Negro havia levado a melhor pelo mesmo placar. Com isso, o Fla encara o Athletico-PR na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os jogos vão ser nos dias 7 e 10.

A partida começou amarrada e com uma marcação bem encaixada do Flamengo. Isso dificultou a missão do Fluminense, que precisava buscar o placar. Depois de o Rubro-Negro criar uma perigosa oportunidade com Thiaguinho, na trave, aos seis minutos, foi na bola parada que o Tricolor conseguiu abrir o marcador. Aos 14, Gabriel Teixeira cobrou a falta, a bola quicou e enganou João Fernando. Depois disso, o Flu melhorou e ofereceu mais perigo. Houve, inclusive, um lance polêmico em que a arbitragem não assinalou a penalidade para o time da casa após a bola bater no braço de Ítalo na área.

O segundo tempo começou mais amarrado e pegado entre as equipes, sem grandes chances claras. Isso até os 10 minutos. Marcos Pedro cruzou pela esquerda e encontrou John Kennedy, que desviou de cabeça no canto para ampliar a vantagem do Fluminense e deixar o placar agregado em igualdade. O “carrasco”, como é conhecido na base tricolor, é o vice-artilheiro da competição, chegando aos 11 gols.

Gabriel Teixeira ainda teve uma boa oportunidade para o Flu aos 18 minutos, mas, depois de sofrer os dois gols, o Flamengo entrou novamente no jogo. Guilherme Bala aproveitou boa jogada de Luan para chutar forte ao lado da trave de Pedro Rangel. No entanto, o Tricolor estava embalado e Wallace mandou uma bola perigosa por cima do gol após contra-ataque rápido.

Na afobação de tentar marcar, o Fla deixou muitos espaços e viu o Flu se aproveitar. O Tricolor ampliou a contagem aos 38 minutos, quando Wallace recebeu na área e, com frieza, deu um drible em Milani e chutou cruzado, sem chances para defesa de João Fernando. Mas as emoções ficaram até o fim. Aos 44, Gabriel Barros, que saiu do banco de reservas, chutou rasteiro no canto para levar a decisão aos pênaltis.

Na disputa das penalidades, melhor para o Flamengo, que converteu as quatro cobranças com Max, Gabriel Barros, Luan e Matheus Dias. Do lado do Fluminense, John Kennedy e Cipriano perderam, mas Gabriel Teixeira marcou.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FLAMENGO

Data/Hora: 04/01/2021, às 15h

Local: Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Philip Georg Bennett (RJ)

Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

Cartões amarelos: Wallace, Guilherme (FLU), Otávio, Max, Richard (FLA)

Gols: Gabriel Teixeira (14’/1ºT) (1-0), John Kennedy (10’/2ºT) (2-0), Wallace (38’/2ºT) (3-0), Gabriel Barros (44’/2ºT) (3-1)

Fluminense: Pedro Rangel, Guilherme, Felipe, Cipriano e Marcos Pedro (Jefté); André, Kayky (Matheus Martins) e Wallace; Miguel Souza (Cauã), Gabriel Teixeira e John Kennedy. Técnico: Eduardo Oliveira.

Flamengo: João Fernando, Luan Sales, Milani, Otávio e Ítalo; Daniel Cabral (Lucas André), Richard Rios (Gabriel Barros) e Max; Thiaguinho, Yuri (Matheus Dias) e Gabriel Aires (Guilherme Bala). Técnico: Maurício Souza.