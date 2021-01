Flamengo vence o Goiás, alivia pressão e diminui distância para o líder

Pressionado após três rodadas sem vitórias no Brasileirão, o Flamengo foi ao Estádio da Serrinha, em Goiânia, e fez o que se esperava nesta segunda-feira: venceu o Goiás por 3 a 0. Ainda longe de ter sido uma atuação de encher os olhos, o resultado, ao menos, devolve a equipe de Rogério Ceni à disputa pelo título. Os gols rubro-negros foram marcados por Arrascaeta Gabriel e Pedro.

Subindo aos 52 pontos, o Flamengo é, agora, o quarto colocado do Brasileirão, com cinco ponto a menos que o líder São Paulo. O Rubro-Negro, por sua vez, ainda tem uma rodada atrasada a disputar. Já o Goiás segue com 26 pontos, em 18º lugar. A distância para o Fortaleza, o primeiro time fora do Z4, é de seis.

> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!

ARRASCAETA, PRÓXIMO À ÁREA, FAZ JUSTIÇA AO PLACAR

Com Gerson suspenso, Rogério Ceni optou por escalar Diego ao lado de Arão. A entrada do camisa 10, contudo, não foi a única mudança no setor ofensivo, que só havia feito um gol nos três jogos anteriores. Gabigol voltou, no lugar de Pedro, e Arrascaeta deixou a ponta esquerda, aparecendo mais próximo à área adversária. Essa sim foi a principal novidade no Flamengo na primeira etapa.

Buscando o jogo e sem medo de arriscar, o uruguaio abriu o placar depois de 41 minutos de controle do Fla. O lance, que teve boa participação e assistência de Diego, terminou com a finalização de Arrascaeta desviada em David Duarte, acabando com as chances de Tadeu. Antes, o goleiro do Goiás já havia sido vencido por Gabigol duas vezes, mas, em ambas, o impedimento foi marcado.

GABIGOL, NA TERCEIRA CHANCE, E PEDRO AMPLIAM

Apesar do domínio e das mudanças positivas no ataque, o Flamengo não deu ao uma intensidade capaz de tornar a partida incômoda para o Goiás. Sem outra alternativa a não ser buscar o resultado na volta do intervalo, o técnico Glauber Ramos fez três mudanças antes dos 10 minutos. Ao abrir mão da formação com dois centroavantes – Fernandão foi substituído -, o Esmeraldino passou a ter mais velocidade. Aos 11, em descida de Shaylon, teve a melhor chance, mas Hugo Souza defendeu, e Rafael Moura chutou para fora no rebote.

O Goiás, contudo, seguia com muitas dificuldades e, quando o zagueiro Fábio Sanches vacilou e escorregou, Bruno Henrique avançou livre até à área antes de tocar para o camisa 9. Livre, Gabigol fez 2 a 0 – dessa vez em condição legal.

Foram muitas mudanças, de lado a lado, mas o cenário da partida foi pouco alterado. O Flamengo, com a posse de bola, sequer foi ameaçado pelo Goiás. Com a exceção de uma bola que cruzou a área rubro-negra, passando por Vinícius Lopes, o sistema defensivo, sem improvisações, fez uma apresentação mais segura e, após duas rodadas, conseguiu não ser vazado nos 90 minutos.

Já nos acréscimos, Pedro aproveitou mais um vacilo da defesa do Goiás e deu números finais ao jogo: 3 a 0. Foi o 22º gol do centroavante na temporada.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 3 FLAMENGO

Estádio: Serrinha, Goiânia (GO)

Data: 18 de janeiro, às 20h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelo: Ariel Cabral, Tadeu, Fernandão, Rafael Moura e Breno (GOI); Filipe Luís (FLA)

Cartão vermelho: Não houve.

Gols: Arrascaeta (0-1, 41’/1ºT), Gabigol (0-2, 17’/2ºT) e Pedro (0-3, 49’/2ºT)

GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)

Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Breno (Miguel Ferreira, 9’/2ºT), Ariel Cabral, Douglas Baggio (Vinícius Lopes, Intervalo) e Jefferson; Fernandão (Daniel, 9’/2ºT) e Rafael Moura

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís (Renê, 31’/2ºT); Willian Arão, Diego, Éverton Ribeiro (Vitinho, 31/2ºT) e Arrascaeta (João Gomes, 37’/2ºT); Bruno Henrique (Pedro, 22’/2ºT) e Gabigol (Michael, 22’/2ºT)