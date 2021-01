Flamengo vence Palmeiras por 2 a 0 em Brasília e volta forte à briga pelo título

O Flamengo conquistou um resultado importantíssimo nesta quinta-feira: venceu o Palmeiras por 2 a 0, em confronto direto pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a brigar de maneira forte pelo título (afastando também o rival da taça).

Com o resultado, o time comandado por Rogério Ceni foi a 55 pontos e está em 3º lugar na tabela, com um jogo a menos que o líder Internacional, que possui 59, e também que o vice-líder São Paulo, que está com 57.

Já o Verdão estaciona nos 51 pontos, em 5º lugar, e, mesmo com um jogo a menos que Inter e São Paulo, se afasta da briga pela Série A.

O foco agora passam a ser as finais da Conmebol Libertadores, contra o Santos, e da Copa do Brasil, contra o Grêmio.

Em campo, o Palmeiras teve uma chance de ouro de abrir o placar logo com 3 minutos de jogo.

Matías Viña recebeu ótimo lançamento na esquerda, avançou e cruzou para Willian. Livre, quase na pequena área, o atacante pegou mal e isolou.

Depois disso, o Mengão tomou as rédeas da partida e, pressionando a saída de bola palestrina com intensidade, controlou o duelo.

Mas, a exemplo de outras partidas, o Fla errava muitas conclusões, apesar de ter amplo domínio territorial no Mané Garrincha.

Além disso, Rodrigo Caio sentiu lesão e teve que ser substituído por Gustavo Henrique, piorando a saída de bola rubro-negra.

Aos poucos, o Verdão foi se arrumando em campo e, nos 15 minutos finais, conseguiu reequilibrar as ações em Brasília.

Mas, quando parecia que o 1º tempo terminaria empatado, um verdadeiro “lance de churrasco” deu ao Flamengo seu 1º gol.

Já aos 45, depois de um perde e ganha na área, Kuscevic foi tentar afastar no chutão e acabou acertando Luan, seu parceiro de zaga. A bola ricocheteou e entrou nas redes.

Gol contra bizarro!

Na volta do intervalo, o s times voltaram sem alterações e, a exemplo da 1ª etapa, o Palmeiras teve uma grande chance no início.

Aos 8, após jogada de Viña e Veiga pela direita, a bola sobrou para Gabriel Menino na marca do pênalti. Totalmente livre, ele chutou forte, mas errou por centímetros.

A resposta flamenguista veio aos 12: Gabigol foi lançado nas costas da zaga e, frente-a-frente com Weverton, bateu forte para grande defesa do goleiro.

Mas o Alviverde era melhor em campo, com domínio da partida e rondando a área em busca do empate. Com isso, Rogério Ceni trocou Arrascaeta por João Gomes.

Com seu time exaurido pela sequência de jogos, Abel Ferreira fez mexida tripla em sequência: saíram Luiz Adriano, Willian e Viña, entraram Breno Lopes, Lucas Lima e Gustavo Scarpa.

Aos 26, Gustavo Henrique aproveitou cruzamento na área e, totalmente livre, cabeceou com enorme perigo para Weverton.

Ceni avaliou que o meio-campo mostrava cansaço e também fez várias substituições: sacou Gerson, Diego e Gabigol e ingressou Vitinho, Pepê e Pedro.

E foi justamente o garoto Pepê quem confirmou o triunfo rubro-negro em Brasília.

Aos 37, depois de cobrança de escanteio, Gustavo Henrique cabeceou, a bola explodiu em Pedro e sobrou para Pepê emendar um balaço, estufando as redes.

Depois disso, o Palmeiras não teve qualquer chance de reação, e o Fla só controlou a partida até o apito final.

Jogadores do Flamengo comemoram gol sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão Gazeta Press

Flamengo 2 x 0 Palmeiras

GOLS: Flamengo: Luan (contra) e Pepê

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Willian Arão e Filipe Luís; Gerson (Vitinho), Diego (Pepê), Everton Ribeiro e Arrascaeta (João Gomes); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro) Técnico: Rogério Ceni

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Matías Viña (Gustavo Scarpa); Danilo (Gabriel Silva), Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga (Pedro Acácio); Willian (Lucas Lima) e Luiz Adriano (Breno Lopes) Técnico: Abel Ferreira

3ª vez que o Palmeiras proporciona um gol contra na temporada

1º gol contra do zagueiro Luan pelo Palmeiras na temporada

O Flamengo teve 61% de posse de bola no 1º tempo

O Flamengo finalizou 8 vezes no 1º tempo, contra 3 do Palmeiras

1º gol de Pepê em 10 jogos pelo Flamengo na temporada

O Flamengo terminou o jogo com 51% de posse de bola

O Flamengo terminou o jogo com 15 finalizações, contra 6 do Palmeiras

O Palmeiras deu 0 finalização certa no gol durante a partida

Weverton se destacou com 5 defesas difíceis para o Palmeiras

Classificação

– Flamengo: 3º lugar, com 55 pontos

– Palmeiras: 5º lugar, com 51 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileirão.

Domingo, 24/01, 14h*, Ceará x Palmeiras

Domingo, 24/01, 16h*, Athletico-PR x Flamengo

*horário de Brasília