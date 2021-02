Flamengo visita o Sport para seguir na perseguição pela liderança do campeonato

Flamengo e Sport se enfrentam na Ilha do Retiro na próxima segunda-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20 horas, no horário de Brasília.

O duelo entre os rubro-negros coloca frente à frente duas equipes com um só objetivo, conquistar os três pontos. As razões, entretanto, são bastante distintas. O Flamengo é o terceiro colocado da competição com 58 pontos e não pode tropeçar na busca pelo título.

Na parte debaixo da tabela, o Sport é o 16º colocado com 35 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

Flamengo e Sport estão embalados e vêm de vitória. Os cariocas despacharam o Grêmio em jogo adiado da 23ª rodada, na última quinta-feira, enquanto os pernambucanos venceram o Bahia.

No Fla, o técnico Rogério Ceni deve manter a mesma equipe que venceu na Arena do Grêmio. A única novidade, entretanto, pode ser o retorno do goleiro Diego Alves, que se recuperou de lesão muscular na coxa direita.

Do outro lado, Jair Ventura não contará com o volante Marcão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA

SPORT X FLAMENGO

Local: Ilha do retiro, em Recife (PE)

Data: Segunda-Feira, 01/02/2021

Horário: 20 horas (Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (Fifa-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Helton Nunes (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

SPORT: Luan Polli, Raul Prata, Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Ronaldo Henrique, Betinho e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto

Técnico: Jair Ventura

FLAMENGO: Hugo Souza, Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gérson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique

Técnico: Rogério Ceni